Об этом Сергей Лавров рассказал в интервью для одного из изданий Боснии и Герцеговины, пишет «НБН» ссылаясь на сайт МИД РФ.



Как отметил российский министр, в Кремле опасаются того, что Украина станет членом НАТО. Россия боится увидеть ракеты Альянса возле своих границ. В Москве почему-то уверены, что НАТО обязательно будет атаковать их, как только приблизится к границам:



«Мы уверены, что нужно снизить градус конфронтации, который вызван тем, как американцы опекают своих украинских протеже. То, что они втягивают Киев в НАТО, грозит безопасности России. Мы не хотим видеть ракеты Альянса у своих границ. Это провоцирует серьезные военные риски для всех, кто будет участвовать в этой ситуации. Всё может обернутся масштабным конфликтом в Европе».

Напомним, ранее мы писали, что Лавров призвал Столтенберга сменить место работы.