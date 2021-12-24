Об этой информации сообщил Невзоров в интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Всякая игра в величие заканчивается тем, что рано или поздно нужно будет массово хоронить собственное население. Ничем другим оно не будет заканчиваться. Ни один человек за все время истории не стал исключением», — начал Невзоров с довольно тревожных слов.

Затем он сослался на факт того, что Кремль может вдохновляться примерном Северной Кореи. Однако, по его словам, Путин и другие не смогут устроить то же самое в РФ, так как у КНДР был совсем иной путь и другая история. Помимо этого, Невзоров сослался на то, что там поколения были воспитаны в жестком тоталитарном духе, и Кремлю попросту не хватит времени, чтобы создать подобную систему в России.

«Удивляет то, что многие россияне свыклись с мыслью о войне. Она попросту перестала кого-то повергать в шок. Притом уши будущей войны вылезают в обязательном порядке где-то. Тут можно сказать, что самая востребованная профессия будущего в РФ – это будьдозерист. Невозможно будет закопать столько населения, если не будет много бульдозеристов. В какой-то степени смущает только ГОСТы, которые обнародованы на днях. Это насчет захоронений. Оказывается, только на 30% возможных массовых захоронений предполагаются хоть какие-то спецпакеты. Не исключаю, что это только для вип-клиентов. Остальные же вообще придется лежать без пакетов», — заключил Невзоров.

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