Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на доклад издания Nordic Monitor, передает «НБН».

Отмечается, что между Турцией и США могут уже идти негласные переговоры насчет блокировки пролива Босфор для боевых кораблей, принадлежащих ВС Российской Федерации. Происходить это будет для того, чтобы поддержать суверенитет и независимость Украинского государства. В свою очередь, Соединенные Штаты обещают Эрдогану определенного рода преференции на территории Сирии.

«В России подозревают, что ловушка Турции имеет место быть. Потому СМИ РФ решили проводить кампанию по дезинформации против Анкары. Ведь для РФ блокирование Босфора – это серьёзная проблема», — написали в одном из изданий, где сослались на инсайдера в России.

Напомним, мы не могли поступить иначе – Путин признался, что случилось в 2014 году на Донбассе и в Крыму.