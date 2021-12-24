Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение военного обозревателя The National Interest Криса Осборна, Вашингтон в состоянии нанести сокрушительный удар по Российской Федерации с черноморских вод. По его словам, это может произойти в случае вторжения Москвы в Киев.

Согласно словам автора статьи, США должны применить в отношении российских войск не только свои сухопутные силы, но также и морские войска. В частности, он припомнил о таком вооружении Штатов, как ракеты «Томагавк».

Цитата из заявления обозревателя:

«Такое вооружение, как ракеты «Томагавк», которые запускаются с субмарин и судов, может нанести огромнейшие разрушения войскам России, которые размещаются вдоль границы с украинским государством».

Помимо того военный эксперт подчеркнул, что Пентагон мог бы использовать против российских военных также и авианосцы F-35 (модели B и С).

Он подчеркнул, что огромное количество сухопутных войск России могут оказаться уязвимыми для глобальной капмпании авианосцев, если будет достигнуто превосходство в воздухе.

Также Осборн подчеркнул, что основной целью вероятного нанесения удара силами США с акватории Черного моря будет являться отвлечение внимания Российской Федерации в случае нападения войск Путина на Украину.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в России пригрозили Европе глобальным конфликтом из-за Киева.