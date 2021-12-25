Как информирует «НБН», во время интервью «Эхо Москвы», двадцать третьего декабря, Белковский высказал мнение, что хозяин Кремля – далеко не «воин». Именно по такой причине он не намерен устраивать масштабные военные действия.

Цитата из заявления политолога:

«Лично я бы акцентировал внимание в этом плане на психологию самого Владимира Путина. Он совершенно не желает стрелять в народ. Большие жертвы ему вообще не интересны. Спецоперации — да, это его, он мастер в этих вопросах. Но насчет воина, то нет, он не такой. И именно по этому я полагаю, что большой войны не будет. Киев не увидит российских танков. Однако в любом случае будет некоторый другой сценарий. Причем это предоставит ему возможность апеллировать к тому, что больше нет необходимости ни в каких санкциях, так как экономические ограничения были ему обещаны в случае большой войны. А большую войну Путин делать не собирается».

Согласно его словам, Владимир Путин «намерен осуществить мелкие пакости, которые он предпринимал на протяжении всей своей биографии политика».

Белковский добавил:

«Для Путина даже аннексия Крымского полуострова важна тем была, что она бескровна была. И во множестве ей благоприятствовал массовый переход украинских военных на сторону РФ, которая находится в Крыму, в том числе и Березовского. Как следствие, Путин точно не будет влезать ни в какую историю с большими жертвами».

Конечно же, мнение политолога – это всего лишь мнение политолога. Но вот что интересно. Если Белковский утверждает, что Путин не сторонник больших войн, то хорошо было бы услышать от эксперта ответ, что происходит, к примеру, на Донбассе и в Сирии, где российские войска убивают не только военных, которые им противостоят, но и мирных граждан.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Белковский предложил в случае войны РФ против Украины в первых рядах пустить воевать детей олигархов, чиновников и депутатов РФ.