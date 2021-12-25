Глава Римской католической церкви в субботу, 25 декабря, традиционно обратился к миллионам верующих. Во время торжественного благословения Папа Римский Франциск упомянул о главной украинской проблеме.

Понтифик произнес молитву, в которой назвал конфликт в Украине «гангренозным», прося не допустить распространения его «метастаз».

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Vatican News.

Папа Римский попросил света и поддержки для верующих для встречи и диалога, чтобы предотвратить разрастание конфликта.

Понтифик выразил надежду на то, что в Украина избежит кризиса. Глава Римской католической церкви добавил, что верующие из разных уголков земного шара ожидают от него участия в разращении конфликтов по всему земному шару.

Отметим, что Франциск впервые после двухлетнего перерыва произнес рождественское послание из лоджии базилики Святого Петра. После 2019 года от торжественного мероприятия из-за пандемии в Ватикане отказались и праздновали Рождество, учитывая строгие карантинные ограничения.

В этом году Папа Римский обратился к миру согласно привычному протоколу.

Ранее глава Православной церкви Украины сделал неожиданное заявление о праздновании Нового года. Епифаний сообщил о том, что церковь может изменить привычные правила соблюдения Рождественского поста в новогоднюю ночь.