Президент РФ Владимир Путин считает, что строительство газового трубопровода «Северный поток-2» может быть выгодным для украинской экономики.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Глава Российской Федерации утверждает, что из запуска газовой магистрали «северный поток-2» Украина может извлечь выгоду. По мнению Путина, с началом функционирования газопровода на спотовом рынке Европы снизится цена на газ, где Киев сможет выгодно закупать голубое топливо.

Глава Кремля отметил, что противники запуска газового трубопровода ведут себя глупо, лишая европейский рынок возможности понизить цену на бирже и споте за счет дополнительного поступления объемов голубого топлива.

Путин подчеркнул, что сейчас не только Украина, но и другие страны отказались закупать газ напрямую из России, поэтому зависят от спота на рынке в Европе. Глава РФ не сомневается, что эти государства сами рубят сук, на котором сидят, не давая добро на запуск «Северного потока-2».

Отметим, Германия заявила о том, что решения о сертификации газопровода РФ в первом полугодии 2022 года не будет, поскольку она не получила необходимые документы от «Газпрома».

Также выступает против запуска российской газовой магистрали президент Украины. Владимир Зеленский считает, что начало функционирования трубопровода дестабилизирует ситуацию в центре и на востоке Европы, подрывая безопасность в этих регионах.