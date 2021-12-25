Как информирует «НБН», в своем телеграмм-канале Ольга Скабеева заявила, что слова главы РФ Путина о судьбе людей, которые живут на Донбассе, можно расценивать как прямое наставление к действиям.

Так, комментируя большую ежегодную пресс-конференцию Путина, пропагандистка акцентировала внимание на комментарий, относительно судьбы жителей Луганской и Донецкой областей, а точнее районов из этого региона, которые находятся под временно оккупацией российских наемников.

Скабеева вспомнила слова Путина о том, что «будущее Донбасса должны определять жители региона».

На это она заявила:

«Если так, тогда давайте проведем референдум в Донецкой и Луганской областях».

Напомним, ранее мы писали о том, что Зорян Шкиряк прокомментировал заявление Путина о том, что Москву открыл Ленин.