В Кремле вновь заговорили о том, что России нужны гарантии не расширения Альянса на восток. Власти Российской Федерации убеждены, что их государство подвергается опасности из-за вступления Украины в НАТО.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков пожаловался на то, что Организация Североатлантического договора постепенно «приникает» на украинскую территорию и в будущем останется лишь сделать этот процесс формальным.

По словам представителя Путина, Кремль ждет переговоры с руководством Соединенных Штатов Америки, на которых российская сторона будет требовать от Вашингтона гарантировать невступление Украины в Североатлантический Альянс.

Напомним, что Путин, говоря о расширении НАТО на восток, заявил, что Россия отреагирует на такой шаг. При этом глава Российской Федерации уточнил, что Москва может поступить по-разному в зависимости от предложений военных экспертов.