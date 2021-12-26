Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», глава Кремля Путин готов обсуждать с украинским лидером Зеленским исключительно одну тему. Речь идет о двусторонних отношениях.

Цитата из заявления главы пресс-службы Путина Дмитрия Пескова:

«Все мы знаем о том, что Владимир Зеленский намерен поговорить с президентом Российской Федерации Путиным. Но он хочет говорить, как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования – это не к главе Кремля вопрос. Владимир Владимирович говорит: если вы хотите общаться, тогда давайте поговорим об отношениях между двумя странами».

Как известно, Российская Федерация уже более семи лет ведет агрессивную политику в отношении Украины – незаконно аннексировала Крымский полуостров, а также при помощи собственных наемников временно оккупировала часть украинского Донбасса. За время вооруженных действий на Донбассе погибли тысячи людей, в том числе и мирные жители.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Песков сделал нервное заявление о НАТО в Украине.