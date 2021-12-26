По ее словам, глобальные экономические ограничения в отношении Российской Федерации уже готовы. Более того, озвучены условия, при которых ограничения будут активированы.

Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью президента Еврокомиссии изданию Le Journal du Dimanche, если Россия и дальше будет демонстрировать свою агрессию в отношении украинского государства, то санкции будут введены.

Цитата из заявления Урсулы фон дер Ляйен:

«Любого рода агрессия Российской Федерации против Украины в дальнейшем, будет наказываться вводом экономических ограничений. Их последствия будут огромными. Санкции уже готовы. Страны ЕС едины. Они действуют согласованно с Альянсом и США. Нам хотелось бы иметь хорошие отношения с Москвой. Но все зависит от их решений и действий. Россия обязательно должна прекратить собственные провокации».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в России заявили о готовности Путина переговорить с Зеленским.