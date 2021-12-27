Как информирует «НБН», журналист Дмитрий Смирнов из кремлевского пула опубликовал на своей странице в социальной сети «Твиттер» видео, в котором Рамзан Кадыров озвучил резонансное заявление.

В частности, говоря о ситуации вокруг Украины, глава Чечни отметил, что если бы Путин поручил ему заняться этим вопросом, то он давно бы его решил. При этом Кадыров добавил, что если президент украинского государства Владимир Зеленский будет и дальше вести себя так, как сейчас, то Киев нужно забрать и присоединить к России.

Цитата из заявления Рамзана Кадырова:

«Проблемный вопрос вокруг Украины – это не уровень российского президента. Это мой уровень. И если бы мне дали распоряжение, то я уже давно бы решил. Я бы сделал все для того, чтобы украинское государство было присоединено к Чеченской Республике, я бы решил этот вопрос. Ведь я еще после Крыма говорил, что «Киев нужно забрать».

Кадыров: Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента. Это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы в Чеченскую республику Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Я и после Крыма говорил: «Надо забрать Киев» pic.twitter.com/S4fnDmnGKc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2021

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Песков заявил о готовности Путина говорить с Зеленским. При этом пресс-секретарь главы Кремля озвучил тематику, которую готов обсуждать глава Кремля с украинским лидером.