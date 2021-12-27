Как информирует «НБН», двадцать седьмого декабря, во время интервью журналу «Международная жизнь» заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова Сергей Рябков заявил, что в Кремле требуют, чтобы Альянс на официальном уровне отозвал принятое в 2008-м году решение относительно того, что Грузия и Украина когда-либо могут вступить в НАТО.

Цитата из заявления Рябкова:

«Мы твердо настаиваем, чтобы НАТО отозвало официально решение бухарестского саммита, принятое в 2008-м, где говорится, что Тбилиси и Киев станут членами Альянса. Мы утверждаем, что дальнейшее расширение НАТО в принципе нужно исключить».

Напоследок заместитель Лаврова добавил, что «необходимо откатить всю деятельность Североатлантического Альянса на те позиции, на которых организация существовала во время подписания акта РФ – НАТО».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в МИД России высказались о членстве Украины в НАТО.