Как информирует «НБН», журналист Чак Девор, работающий на телеканале Fox News, сделал заявление относительно того, что реакция главы Белого дома, а также его команды на глобальные вызовы может стать причиной весьма опасных последствий, в том числе и войны. По его словам, у Байдена очень медленная реакция.

Автор материала написал:

«На решительные, агрессивные действия такие страны как Китайская народная республика и Российская Федерация, провоцирует неповоротливость Джо Байдена. Уже к следующему месяцу в мире могут начаться боевые действия. Штаты вместе с их союзниками будут в полной мере дискредитированы». При этом политический обозреватель не уточнил, о каких именно конкретных шагах РФ и Китая идет речь.

Согласно мнению журналиста, сейчас все мировое сообщество на грани опасности. И это происходит не только по причине неумения Джо Байдена правильно анализировать события. Также в Белом доме, по его словам, не умеют принимать правильные решение в короткие сроки.

Девор отметил:

«Вся цепочка американского руководства, начиная от главы государства и до представителей исполнительной власти, вероятно, имеют сниженные когнитивные способности. Это усугубляется неумением адаптироваться к реальности по причине идеологического упрямства».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в РФ выставили очередное требование к НАТО по Украине.