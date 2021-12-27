Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на The Telegraph.
Так, в списке стран, наиболее враждебно относящихся к Великобритании оказались:
- Китай
- Иран
- Россия
- Северная Корея
Как уточнил Дэмиан Хайндс, трое из выше указанных государств имеют человеческий потенциал:
«У них высокое присутствие, они могут обеспечить человеческое присутствие в огромных масштабах. Эти страны занимаются информационными операциями. Очень тяжело сейчас дать весь список таких операций».
Уточняется также, что Китай, Иран, Россия и Северная Корея несут такие угрозы для Великобритании:
- присутствие шпионов
- армия, пребывающая в боевой готовности
- кибернетические атаки
- кампании по проведению дезинформации
Напомним, ранее мы писали, что министр обороны Великобритании сделал заявление об отправке спецназа в Украину для сдерживания войск РФ
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