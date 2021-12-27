Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на The Telegraph.



Так, в списке стран, наиболее враждебно относящихся к Великобритании оказались:



Китай Иран Россия Северная Корея

Как уточнил Дэмиан Хайндс, трое из выше указанных государств имеют человеческий потенциал:



«У них высокое присутствие, они могут обеспечить человеческое присутствие в огромных масштабах. Эти страны занимаются информационными операциями. Очень тяжело сейчас дать весь список таких операций».



Уточняется также, что Китай, Иран, Россия и Северная Корея несут такие угрозы для Великобритании:



присутствие шпионов

армия, пребывающая в боевой готовности

кибернетические атаки

кампании по проведению дезинформации

Напомним, ранее мы писали, что министр обороны Великобритании сделал заявление об отправке спецназа в Украину для сдерживания войск РФ