Об этой информации сообщили в 112.UA, передает «НБН».

«На протяжении долгого времени лидер Украины намеревался провести встречу с президентом РФ. Ему нужно было обговорить целый ряд важных вопросов для украинцев, включая ситуацию в ОРДЛО и оккупированный Крым. Но Зеленский де-факто кончился для президента России», — сказал в начале Вакаров.

По его словам, такое отношение к Зеленскому началось после того, как он начал преследовать одного из лидеров фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчука. Однако эксперт не исключает, что этому предшествовали и другие события во внутренней и внешней политиках государства.

«Зеленский и сейчас очень желает встречи с Путиным. Возможно, до него уже дошла мысль, но с опозданием. Владимир Александрович уже кончился для Путина. Фактически он его выключил. Это очень плохо», — заключил Вакаров.

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