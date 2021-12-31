Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «НВ«.



Информацию о «щедрости» российского телевидения распространила волонтер Виктория Бирюкова, которую, по её словам, буквально обманом привлекли к этой «акции».



Бирюкова объяснила, что ещё в прошлом году принимала участие в программе «Модный приговор». Тогда редакторы шоу пообещали, что передадут новогодние подарки детям с онкологическими заболеваниями.



«Ну конечно же, мы всей командой сильно обрадовались и стали помогать в организации праздника. Подключили микрофоны, звук, чтобы дети из окон больницы смотрели за праздником. Всю программу организовали, взяв на себя все расходы. А от программы приехали Дед Мороз и Снегурочка, а также другие артисты. После программы Дед Мороз громко заявил, что всех ждут подарки и оставил 4 мешка. И какой же у меня был шок, когда мы увидели в этих мешках полно коробок… Которые оказались пустыми! Был просто какой-то набор коробок по принципу матрёшек — одна в другой и так далее!».



В программе «Модный приговор» отметили, что их вины в инциденте нет, так как подарки они купили. А если их не было в коробках — значит презенты кто-то украл. Они также пообещали, что обратятся с заявлением в полицию:



«Не могу передать, как мне было больно и стыдно… Я не могу понять, как так можно было поступить с детьми. И не просто детьми, а теми, которые каждую секунду борются за свою жизнь. Я уже сколько дней приношу извинения мамам детей. Но никто из представителей «Модного приговора» перед ними так и не извинился», — подытожила Бирюкова.

Напомним, ранее мы писали, в России горел новейший военный корабль: