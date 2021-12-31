Как информирует «НБН», российское информационное агентство «Новости» сообщило, что глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров озвучил, что Москва обязательно примет меры, если Штаты и Альянс таки не предоставят Кремлю «гарантий безопасности».

Кроме того, руководитель российского министерства пообещал, что он не даст «уйти от этих инициатив в процессе длительных дискуссий».

Российской Федерации, как сообщил глава дипломатии РФ, весьма важно, чтобы военные США также принимали участие в переговорном процессе.

Если говорить о «гарантиях безопасности», которых так требует Россия, то ранее МИД РФ обнародовало проект договора относительно так называемых «гарантиях безопасности», которые Путин потребовал от НАТО. В частности, в одном из пунктов этого документа говорится об исключении вступления Украины в Альянс.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что не так давно заместитель Лаврова Сергей Рябков отметил, что Российская Федерация требует, чтобы НАТО на официальном уровне отозвала решение, которое было принято в 2008-м году, согласно которому Тбилиси и Киев станут членами Североатлантического Альянса.