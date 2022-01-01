Российский аналитик и блогер Эль Мюрид (настоящее имя Анатолий Несмиян) считает новый закон об обязательной эвакуации граждан РФ из зоны ЧС продолжением репрессивной политики Кремля. Те жители России, которые будут отказываться от эвакуации, выплатят государству штраф в размере от 30 000 рублей.

Об этом политический обозреватель сообщил в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Мюрид напомнил, что сейчас в России режим ЧС может объявить кто-угодно, поэтому закон об обязательной эвакуации – продолжение террора и репрессий.

По словам аналитика, эвакуация людей, в контексте неработающей Конституции и разваленной правовой системе, на деле становится депортацией и изгнанием.

Мюрид подчеркнул, что при эвакуации россияне будут оставлять свое имущество и нет никаких гарантий, что государство позаботится о том, чтобы сохранить собственность граждан РФ.

Блогер напомнил о введении нового ГОСТа о массовых захоронениях в мирное время, в том числе и в результате ЧС. Новое правило позволяет хоронить граждан на расстоянии 50 метров от жилых домов и учреждений.

По словам аналитика, эвакуация россиян поставит их перед выбором, где встречать смерть на пороге своего дома, защищаясь от новых фашистов или умереть по дороге или в лагерях после того, как их вышвырнут из собственного жилища.

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