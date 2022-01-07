Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».
Отмечается, что звонок произошел вчера, 6 января. Что примечательно, был поднял вопрос о безопасности, который касается взаимных интересов Вашингтона и Москвы. Кроме того, стороны не стали представлять детали вышеупомянутой беседы. Однако некоторые вещи благодаря посту Остина в интернете стали известны. В Твиттере он объяснил, что речь шла об Украине.
«В сегодняшнее утро я беседовал с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Были подняты темы насчет того, чтобы снизить риски у границ Украины», — написал Остин.
Пока неизвестно, договорились ли о чем-то стороны или же нет. Тем не менее, пользователи соцсетей надеются на то, что все стороны пришли к взаимным компромиссам, и Украине ничего не грозит.
Кроме того, стало известно, что протест в Казахстане окончен – Шарий рассказал, какое решение приняла Россия.
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