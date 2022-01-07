Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что звонок произошел вчера, 6 января. Что примечательно, был поднял вопрос о безопасности, который касается взаимных интересов Вашингтона и Москвы. Кроме того, стороны не стали представлять детали вышеупомянутой беседы. Однако некоторые вещи благодаря посту Остина в интернете стали известны. В Твиттере он объяснил, что речь шла об Украине.

«В сегодняшнее утро я беседовал с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Были подняты темы насчет того, чтобы снизить риски у границ Украины», — написал Остин.

This morning, I spoke with Russian Minister of Defense Sergey Shoygu. We discussed risk reduction near Ukraine’s borders. pic.twitter.com/tm67DBdrsw — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 6, 2022

Пока неизвестно, договорились ли о чем-то стороны или же нет. Тем не менее, пользователи соцсетей надеются на то, что все стороны пришли к взаимным компромиссам, и Украине ничего не грозит.

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