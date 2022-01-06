Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «НБН».

«В Нур-Султан выдвигается рота спецназа 76-й дивизии ВДВ. Кроме того, идет туда и рота 45-й бригады спецподразделения ВДВ. Протест в Казахстане окончен», — лаконично написал Шарий.

На этом фоне другие эксперты утверждают, что Российская Федерация с помощью своих сил намерена разгонять марш протеста в столице Казахстана. Пока неизвестно, станут ли подобные меры чрезмерно жестокими.

В свою очередь, достаточно известный в России политолог Станислав Белковский утверждает, что лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев хочет попросту полностью избавиться от Нурсултана Назарбаева. Пока эта информация на официальном уровне не подтверждалась.

Тем временем между Зеленским и Ахметовым появилась договоренность: источник сказал, кто появился в резиденции президента.