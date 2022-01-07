Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление депутата Государственной думы Российской Федерации от Коммунистической партии Казбека Тайсаева, в российском парламенте уже подготовили проект постановления относительно признания ОРДЛО.

В интервью одному из пропагандистских изданий депутат Госдумы отметил:

«Депутаты нашей политической силы уже подготовили проект постановления Госдумы относительно признания ОРДЛО. Причем сделано это будет по аналогии с Южной Осетией и Абхазией. И уже в ближайшее время, в чем я уверен, мы сможем выполнить эту цель».

При этом он добавил, что по состоянию на сегодняшний день нет никакой альтернативы соглашениям, достигнутым в Минске.

«Однако власти украинского государства все делают для того, чтобы эта задача не была реализована. Им нужны боевые действия, та как это все заказано было из-за океана. Но мы не сможем, и не будем смиряться с этим», — подчеркнул российский политик.

К слову, в ОРДО сегодня местные паблики предупредили россиян о том, что пренебрегать возможностями Украины нельзя, так как Запад снабжает Киев весьма современным типом вооружения.