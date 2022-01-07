Об этой информации сообщил KP.UA, передает «НБН».

У востоковеда задали вопрос касательно того, будут ли устраивать ВС Российской Федерации в Казахстане военные действия. Кроме того, у него решили уточнить, сможет ли ситуация в Нур-Султане отвлечь внимание РФ от Украины.

«Казахстан не является вторым Афганистаном для Российской Федерации. Кремль не будет подготавливать масштабные наступательные действия. Это нецелесообразно ни с политической, ни с финансовой точек зрения. Каких-то 3000 солдат из России ничего особенного не сделают в таком большом государстве», — сказал в начале он.

Затем он сослался на то, что ситуация полностью стабилизируется с протестами. Так же он сделал заявление о возможной войне.

«Никакой войны в Казахстане не будет. Революций тоже. Еще и внешняя политика не работает по такому принципу. Страны не могут зацикливаться лишь на единственном направлении. Особенно если речь касается таких стран, как Америка, Россия, Китай», — заключил Куса.

Что примечательно, Шойгу обратился к Пентагону насчет Украины: в США раскрыли, какой вопрос подняли.