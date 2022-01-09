Как информирует «НБН», в эфире российского телеканала «Звезда» министр обороны России заявил, что в настоящее время государство-оккупант участвует в информационной войне, причем на совершенно разных фронтах.

Цитата из заявления Шойгу:

«Такое пришло время. Сегодня мы видим не просто подачу информации в определенном виде. Но, не побоюсь так выразиться, это большая война. Это информационная война. Она сейчас наблюдается на всех фронтах. И мы не имеем никакого права проигрывать в ней».

Примечательно, что Шойгу делал подобные высказывания об информационной войне еще в 2016-м. Тогда, согласно его словам, Вашингтон и Североатлантический Альянс не оставляли никаких попыток навязывать собственную волю другим государствам при помощи экономического и политического диктата и военной силы.

Как известно, в настоящее время также не исчезает и угроза вероятного военного вторжения России в Украину. Ведь, согласно заявлению государственного секретаря США Энтони Блинкена, Кремль скопил у границ Украины порядка ста тысяч военных, и может в ближайшее время увеличить их количество еще на столько же.