Как информирует «НБН», в интервью телевизионному каналу CNN госдеп Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отметил, что одной из целей Путина является восстановление такого порядка в мире, который наблюдался при существовании СССР. При этом американский чиновник высокого ранга добавил, что такие намерения хозяина Кремля неприемлемы.

Цитата из заявления Блинкена, когда он отвечал на вопрос относительно стремления России восстановить мировой порядок, существовавший во времена Советского Союза:

«Полагаю, что это так и есть. Это и есть одна из целей Путина».

По словам государственного секретаря, это означает восстановление сферы влияния Российской Федерации над постсоветскими государствами. При этом Блинкен уверенно заявил, что такого рода стремление Кремля неприемлемо.

Также Блинкен высказывал уже свое мнение относительно российских войск, которые скопились у границы с Украиной. По его словам, государство-оккупант в кратчайшие сроки может удвоить количество своих военных.