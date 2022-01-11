Об этом пишет «НБН «.



Прояснить ситуацию взялся историк, общественный деятель, публицист и политолог из России Валерий Соловей. В эфире радио «Эхо Москвы» эксперт ответил на вопрос, интересующий многих.



Так, отвечая на вопросы слушателей в чате, Соловей озвучил свою версию странного вида Путина в новогоднем обращении. По данным политолога, перед записью обращения Владимир Путин упал в туалете и получил сильный удар:



«Удар был сильным настолько, что в двух рёбрах образовались трещины. И поэтому под его пальто засунули пневмоподушку. Чтобы ему было не так больно разговаривать».



Стоит отметить, что в сети предполагали, что у российского президента под пальто бронежилет или грелка.

К стати, ранее мы уже сообщали, чтго Путин оконфузился на рождественском богослужении.