Как информирует «НБН», в материале «Голос Америки» говорится, проект закона прописан в весьма жестком ключе антироссийского характера.

Американский политик от республиканцев Майкл Маккола, которого называют «главным спонсором проекта закона», заявил:

«Маловероятно, что дипломатия получит какой-то успех, если не практиковать позицию силы».

Примечательно, что Украина, если попадет в статус «НАТО+», будет иметь возможность покупать у США вооружение по упрощенной процедуре.

Также стоит отметить, что законопроект не только создает «НАТО+» для Украины. Он «предполагает привлечение российского лидера Путина к ответственности за то, что он проявляет агрессивные действия. Наказание, если оно и будет в этом ключе, представляет собой введение санкций в отношении «Северного потока — 2». Другими словами, это не позволит ввести проект в эксплуатацию».

Напоследок отмечается, что данный документ всячески отвергает предложение Российской Федерации по введению моратория на размещение ракет меньшей и средней дальности в Европе, а также требует определить, является ли Россия «страной, которая спонсирует терроризм».

Как известно, в Женеве состоялись переговоры между США и Россией, в ходе которых, в частности, обсуждалась и Украина. В свою очередь Роман Безсмертный сделал весьма важный вывод для нашей страны.