Как информирует «НБН» со ссылкой на Euractiv, об этом Павел сделал заявление в ходе интервью телевидению Чехии.

Так, согласно словам чешского президента, нужно четко различать развертывание боевых войск и возможное привлечение войск к определенной «воспомогательной» деятельности, в которой Альянс уже имеет опыт.

В сообщении Павла также говорится:

Нужно отметить, что после того, как Крым был аннексирован, а часть Донбасса была оккупированной, на территории Украины тогда действовала тренировочная миссия НАТО, которая в свое время включала в себя более пятнадцати стран и насчитывала порядка 1000 человек.

По его словам, с точки зрения международного права и Устава ООН «ничто не мешало бы войскам стран-членов Альянса» помогать на территории Украины.

Отвечая на вопрос о то, поддержал бы он привлечение войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории, Павел ответил, что не исключает дискуссии по данному вопросу.

Напоследок он добавил:

Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы тренировать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перебрасывать тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо логичнее перебросить несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там тренировать украинских солдат.

Напомним, ранее свое мнение об этом озвучил глава МИД Франции.