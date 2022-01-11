Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter Радослава Сикорского.
Экс-министр Польши, а ныне депутат Европейского парламента заявил, что хочет ответить Сергею Лаврову на языке, который он сможет понять:
«Российское посольство, скажу вам на понятном для вас языке, чтобы вы наконец-то поняли. Мы не стали сиротами, потому что вы не были нашим папочкой. Вы были, скорее всего, серийным насильником. И именно по этой причине никто не скучает по России. А если попробуете ещё раз — получите по яйц*м».
Уточним, что Сикорского задел пост посольства России в Великобритании, которое опубликовало высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последний заявил, что НАТО — это геополитический проект, который создан с целью захватывать чужие территории.
Стоит добавить, что ранее в НАТО сказали Путину, что компромиса по Украине не будет.
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