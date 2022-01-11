Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter Радослава Сикорского.



Экс-министр Польши, а ныне депутат Европейского парламента заявил, что хочет ответить Сергею Лаврову на языке, который он сможет понять:



«Российское посольство, скажу вам на понятном для вас языке, чтобы вы наконец-то поняли. Мы не стали сиротами, потому что вы не были нашим папочкой. Вы были, скорее всего, серийным насильником. И именно по этой причине никто не скучает по России. А если попробуете ещё раз — получите по яйц*м».



Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/sLTIIRLKHr — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 10, 2022

Уточним, что Сикорского задел пост посольства России в Великобритании, которое опубликовало высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последний заявил, что НАТО — это геополитический проект, который создан с целью захватывать чужие территории.

Стоит добавить, что ранее в НАТО сказали Путину, что компромиса по Украине не будет.