Об этой информации сообщил «Остров», передает «НБН».

В самом начале Песков отметил, что встреча тет-а-тет Владимира Зеленского и Владимира Путина является минимальной. Однако он дополнил вышеупомянутое утверждение важными деталями, которые могли начать анализировать в Офисе Президента.

«Российская сторона выразила готовность в предметном формате вести переговоры. Однако, прежде чем договариваться о чем-то, необходимо прийти к исполнению уже имеющихся предметных договоренностей. В противном же случае мы будем нагружать то, что было не исполнено новыми договоренностями. Считаем такую практику нецелесообразной», — сказал Песков.

Что примечательно, еще в конце декабря официальные лица со стороны Российской Федерации заявляли, что подготовка к вышеупомянутой встрече не идет. Тем не менее, в Кремле дали соответствующий знак: если Зеленский и другие власти исполнят все договоренности с РФ, то, вероятно, они получат долгожданную встречу с Путиным.

До этого упоминалось, что РФ и США пришли к новой договоренности по Украине: Бортник сказал, какой вывод был сделан.