Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российское издание «РБК«.

По словам Сергея Лаврова, Россия не собирается обсуждать с США или НАТО вопрос своих войск. И, тем более, не будет выполнять требование «отвести войска от украинской границы обратно в казармы», уточнил Лавров. Российский министр добавил, что подобные требования Белого дома являются неприемлемыми:

«Они уже не просто требуют отвести войска от границы Украины, но и приказывают отправить их обратно в казарму. Именно так и выражалась Шерман даже на публичной пресс-конференции. Не думаю, что стоит объяснять, что эти требования неприемлемы. Мы их даже обсуждать не намерены».

При этом, переговоры Совета Россия-НАТО, которые прошли 12 января в Брюсселе, Лавров называет деловыми:

«Эти переговоры были деловыми. Позиция Запада была жесткой, надменной, местами неуступчивой… Но они выражали свою позицию спокойно и в деловом ключе».

Глава МИД РФ отметил, что такой подход к переговорам дает надежду на то, что они будут осмыслены в Белом доме.

Как мы сообщали до этого, в США сделали тревожное заявление по окружению Украины войсками РФ