Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на The Wall Street Journal.

Как сообщает WSJ, сразу у нескольких американских дипломатов в Женеве и Париже появились симптомы загадочной проблемы со здоровьем – «гаванский синдром». Одного из американских дипломатов эвакуировали в США для госпитализации.

Как пишет WSJ, ссылаясь на источники, о возможных нападениях на американских дипломатов в европейских городах сообщалось еще летом прошлого года по закрытым каналам.

При этом Государственный департамент США не комментирует данную информацию, несмотря на то, что издание WSJ обращалось с запросом. Как правило, Госдеп не комментирует подобную информацию, ссылаясь на конфиденциальность.

Итак, что же известно о загадочных проблемах со здоровьем под названием «гаванский синдром»?

Причины возникновения этих проблем со здоровьем неизвестны. Впервые о странных головных болях и шумах в голове американские дипломаты и агенты ЦРУ пожаловались в 2016-2017 годах в Гаване. Отсюда и название этих проблем со здоровьем.

Позже американские дипломаты и разведчики сталкивались с точно такими же симптомами в других городах мира. Они жаловались на головную боль, которая сопровождается головокружением, тошноту, непонятный звон в ушах, похож на «жужжание». Кроме того, у тех, у кого был обнаружен этот симптом, наблюдалось нарушение мозговой деятельности – людям было сложно думать и концентрироваться на выполнении работы.

Природа происхождения «гаванского синдрома» неизвестна. Есть несколько версий и гипотез. Эксперты предполагают, что причина может заключаться в воздействии на человека неких радиоволн. Одна из гипотез заключается в том, что причиной появления вышеперечисленных симптомов у американских дипломатов может быть применение Россией микроволнового оружия.

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