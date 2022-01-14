Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Белта«.

Во время мероприятия самопровозглашенный президент Беларуси выступил со сцены с речью, в которой упомянул и Советский союз, и Запад:

«После распада СССР к нам грязными потоками из Запада принесло так называемые демократические ценности, которые выстроены на чужих для нас идеалах, на бездуховности, на низменных чувствах».

После своей речи Александр Лукашенко начал вручать грамоты и цветы. В частности, букет цветов он вручил мужчине на инвалидной коляске, который был без рук.

Лукашенко подошёл к нему и приставил цветы, но, естественно, взять букет мужчина не смог. Вместо него букет взял рядом стоящий человек. После этого Лукашенко похлопал по плечу мужчину, которому пытался вручить цветы, и отошёл в сторону.

Кстати, до этого мы писали, что Лукашенко предстал в новом образе.