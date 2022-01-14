Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Белта«.
Во время мероприятия самопровозглашенный президент Беларуси выступил со сцены с речью, в которой упомянул и Советский союз, и Запад:
«После распада СССР к нам грязными потоками из Запада принесло так называемые демократические ценности, которые выстроены на чужих для нас идеалах, на бездуховности, на низменных чувствах».
После своей речи Александр Лукашенко начал вручать грамоты и цветы. В частности, букет цветов он вручил мужчине на инвалидной коляске, который был без рук.
Лукашенко подошёл к нему и приставил цветы, но, естественно, взять букет мужчина не смог. Вместо него букет взял рядом стоящий человек. После этого Лукашенко похлопал по плечу мужчину, которому пытался вручить цветы, и отошёл в сторону.
Кстати, до этого мы писали, что Лукашенко предстал в новом образе.
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