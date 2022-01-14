Об этом со ссылкой на российские СМИ пишет «РБК-Украина«, передает «НБН«.

Так, по словам глава Минфина России, Москва не боится новых экономических санкций. Профильный министр Антон Силуанов подчеркнул, что Россия готова к ограничительным мерам Запада:

«Наша российская экономика может выдержать все те ограничения, о которых сегодня говорит Запад», — отметил Силуанов.

Как известно, США и Евросоюз начал грозить России новыми, более мощными санкциями после того, как РФ перебросила свои войска к украинской границе.

К примеру, в США даже появилась информация о том, что санкции могут ввести лично против президента России Владимира Путина.