Ритуальное агентство в российском Омске предлагает горожанам утраивать необычные похороны. На странице агентства в соцсети «Вконтакте» появилось объявление о том, что россияне могут запускать салюты из праха усопших.

«прощальный фейерверк» заключается в том, что прах кремированного человека засыпают в петарды, которыми выстреливают в небо, где «покойный рассеивается множество цветных огней».

Менеджер ритуального агентства объяснил, что подобная практика существует за границей. Организаторы салютов из умерших позаимствовали идею у коллег из Соединенных Штатов Америки, Испании и Украины, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Отметим, что в этом году в Российской Федерации начали действовать новые правила массовых захоронений. Новый закон касается стандартов по братским могилам как в мирное, так и в военное время.

Военный эксперт объяснил, с чем связано соответствующее распоряжение от правительства России. По его мнению, документ о массовых захоронениях связан с вероятным применением ядерного оружия.