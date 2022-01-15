Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Виктории Нуланд (официальный представитель Госдепа США, — ред.) изданию Financial Times, Вашингтон подготовил восемнадцать сценариев на случай вторжения Российской Федерации на территорию украинского государства.

Согласно словам Нуланд, Соединенные Штаты Америки находятся на стадии готовности введения новых экономических ограничений в отношении Кремля. И это будет сделано в том случае, если Москва примет решение на вторжение в Украину.

Цитата из сообщения Нуланд:

«Я не имеют намерения раскрывать восемнадцать различных сценариев… Просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем вместе с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить весьма острую боль, причем сделать очень быстро. И это будет, если власти РФ примут решение пойти на такой шаг в любой форме».

Она также отметила, что по настоящее время дверь для дипломатического урегулирования конфликта открыта, и по состоянию на сегодняшний день США работают над письменными ответами на требование России относительно «гарантий безопасности».

Нуланд добавила:

«Вашингтон имеет желание продолжать разговор. Мы полагаем, что нужно делать это все на основе взаимности. У них могут быть обиды, но мы также имеем опасения. Мы полагаем, что сможем снизить напряженность, а также добиться некоторого успеха в определенных вопросах именно путем дипломатических переговоров».

Как известно, в Конгрессе США уже был представлен проект закона, предусматривающий введение персональных экономических санкций в отношении президента России, главы Минобороны и премьер-минситра — Владимира Путина, Сергея Шойгу, и Михаила Мишустина соответственно. Вашингтон пойдет на такие действия в том случае, если Москва решится на вторжение в Украину.