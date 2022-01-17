Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Лондон решил поставить Киеву новый пакет систем безопасности. Все делается для того, чтобы повысить оборонительные возможности Украины перед лицом угрожающего поведения с российской стороны.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил:

«Нами было принято решение относительно поставок украинскому государству легких противотанковых оборонительных систем».

Кроме того, выступая в британском парламенте, военный чиновник добавил, что он приглашает в Лондон своего коллегу из Российской Федерации Сергея Шойгу, чтобы в ближайшие недели обсудить кризис.

Напоследок, говоря об оружии, которое Великобритания поставит Украине, Уоллес заявил:

«Эти системы не являются стратегическим оружием. Также они никакой угрозы для Российской Федерации не предоставляют. Вооружение данного типа используется исключительно для целей самообороны».

Примечательно, что Британия не единственная страна, которая поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. О мощном оружии, которое якобы готовы предоставить Украине Соединенные Штаты Америки, ранее сообщал американский телеканал NBC.