Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, сегодня, 18 января, спикер Госдумы РФ заявил, что Североатлантический Альянс якобы пытается оккупировать украинское государство, а также активно ведется подготовка к продвижению сил на территорию Украины.

Володин заявил:

«Вокруг Киева на протяжении последних месяцев реально звучит одна истерика. Соединенные Штаты Америки пугают все мировое сообщество якобы предстоящим «вторжением Российской Федерации». Весьма очевидно то, что Белый дом хочет оправдать собственное расширение и продвижение войск НАТО к российским рубежам. Это все можно расценить в качестве информационной подготовки к продвижению Альянса на украинскую землю. Ведь там уже находятся как их инструкторы, так и советники. В настоящее время они думают, каким образом им обосновать ввод вооруженных сил».

При этом Володин добавил весьма бессмысленное мнение, мол «Североатлантический Альянс хочет оккупировать украинское государство».



Что интересно, несмотря на все такие заявления российского политика, нашу страну окружают сто тысяч военных именно Российской Федерации. И угроза вторжения исходит как раз именно от Кремля, а не США или НАТО, которые всячески помогают Киеву противостоять агрессии Москвы.