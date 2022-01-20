Об этой информации сообщил «Корреспондент», передает «НБН».

Отмечается, что задумка предполагает отказ Соединенных Штатов и НАТО от расширения к восточным регионам Европы. Вместо этого Рябков предлагает не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО.

«Речь идет об известной формуле бухарестского саммита 2008 года. Тогда еще многие предположили, что Грузия с Украиной могут принять членство НАТО. Данный момент необходимо исключить. Возможно, нужно и заменить. Ведь есть понимание, что этому никогда не бывать. Если Вашингтон возьмет на себя обязательство в одностороннем порядке, что они не будут голосовать за вступление в НАТО Украины и других государств, то РФ готова рассматривать данную опцию», — сообщил Рябков.

В конце он добавил, что для Америки вышеупомянутый путь был бы более простым, чем тот, который для себя сегодня выделил Вашингтон.

Тем временем еще в НАТО приняли историческое решение по Украине: Столтенберг ответил, как будут действовать при вторжении РФ.