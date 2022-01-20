Об этой информации сообщил Невзоров в интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

В самом начале Невзоров сказал, что Путин не является тем человеком, который выбирает легкие, прямые пути для достижения собственных целей. Он уверен, что все события должны происходить по всем принципам «чекистской» конспирологии.

«Поэтому вопрос Донбасса хотят затянуть максимально долго. Он нужен путину для плацдарма по нападению. Однако в таком случае регион будет полностью разрушен. Кремль потеряет последний рычаг давления на Киев и Запад. В общем, превратится в помойку и кучу киричного мусора», — сообщил Невзоров.

По словам представителя СМИ, глава Кремля не может идти на такой шаг, и потому он скорее заинтересован в долгосрочной перспективе.

«Но, когда случится война, то граждане этих ДНР и ЛНР познают вкус сладости обладания паспортами РФ. До них дойдет, что защита Российской Федерации всегда пропитана запахом гноя, трупами и, как это принято, заканчивается смертью того, кто защищал», — заключил журналист.

Так же названа конечная цель властей по Украине: эксперт сообщил, что хотят сделать с украинцами.