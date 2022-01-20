Об этом сообщает «НБН».

Журналисты ресурса RusNews опубликовали видео, на котором жители Воронежа ясно дали понять, что не хотят, чтобы Россия начинала полномасштабное военное вторжение в Украину.

«У Путина провалились все переговоры, он провалил переговоры и обрушились российские фондовые рынки. И Путин после того, как переговоры провалились он ничего не сделал лучше, как начал свозить танки к границе. Он что думает, что этим что-то решит. Да, ничего он не решит», — заявил один из мужчин на видео.

Другой житель Воронежа заявил, что руководство РФ сейчас должно отвести свои войска от украинской границы.

«Единственным способом вот эту обстановку разрядить – это отозвать наши войска от Украины», — сказал житель Воронежа.

Мужчина также назвал «бредом» фейки российской пропаганды о том, что Украина и НАТО готовятся «напасть» на Россию.

«Это такой бред», — заявил мужчина.

Кроме того, жители Воронежа пожаловались на то, что в городе дорожают базовые продукты и товары.

Опубликованное видео прокомментировал экс-депутат, политический обозреватель Борислав Береза. Он заявил, что в Воронеже начали прозревать.

«Войны с Украиной не хотят и не верят, что Украина может «напасть» на РФ. Но то, что война может прийти к ним в дом уже понимают», — пишет Береза в Telegram.

Ранее депутат Гончаренко показал, что заявил один из российских пропагандистов в адрес Украины.