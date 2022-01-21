Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «НВ».

Президенту США задали вопрос, касающийся российского президента Путина. Произошло это во время встречи с членами президентского Совета по науке и технологиям.

Когда мероприятие уже заканчивалось, кто-то из представителей СМИ выкрикнул, почему президент Байден ждет, пока его российский коллега сделает первый шаг.

Отвечать на этот вопрос глава Белого дома не стал, назвав его «глупым».

Как известно, в декабре прошлого года президенты США и РФ дважды беседовали. 7 декабря они провели переговоры с помощью видеосвязи, а 30 декабря созвонились по телефону. Центральной темой разговора руководителей государств стала Украина, в частности, наращивание российских войск возле украинской границы.

Ведь, как известно, с октября прошлого года Россия начала наращивать свое военное присутствие возле границ нашего государства. Ряд авторитетных западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о высокой угрозе нового военного вторжения. Западные СМИ сообщали, что Кремль может начать новую военную операцию против Украины в январе-феврале 2022 года.

К слову, госсекретарь США Блинкен указал Лаврову на главную ошибку Кремля с Украиной и НАТО.