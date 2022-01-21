Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на СМИ США, передает «НБН».

«Я хотел бы сказать народу России: вы заслуживаете на возможность проживать в безопасности и достоинстве. Так живут все люди по всему миру. Никто не хочет ставить под угрозу такой мир: это касается и Украины, и Штатов, и НАТО. Однако для вашей страны, действительно, существует угроза – это бессмысленная война с вашими соседями в Украине с разными вытекающими из этого последствиями», — сказал Блинкен.

Затем Госсекретарь затронул тему встречи с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым, которая случится уже сегодня, 21 января. Представитель США выразил уверенность, что возникшие проблемы на этой встрече стороны сумеют разрешить в быстрых темпах.

До этого же Блинкен обратился к Зеленскому насчет Порошенко: стало известно, о чем попросил Госсекретарь США.