Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», на сайте МИД России по итогам встречи появился материал, в котором говорится, что глава российской дипломатии Сергей Лавров обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену, заявив, что если Вашингтон проигнорирует требования Путина относительно «гарантий безопасности», то для Белого дома это будет иметь самые серьезные последствия.

Таким образом, в заявлении внешнеполитического ведомства России отмечается:

«Энтони Блинкену хорошо дали понять, что если и дальше будут игнорироваться беспокойства России, которые, прежде всего, связаны с продолжением военного освоения Штатами, а также их союзниками по НАТО украинской земли на фоне глобального разворачивания сил и средств Североатлантического Альянса вблизи территории России, будет иметь самые серьезные последствия».

Кроме того, у Лаврова добавили, что такого сценария можно избежать, если Штаты сделают положительные выводы на проекты России относительно гарантий безопасности в письменной реакции, которую Москва ожидает получить уже на следующей неделе.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен указал своему российскому коллеге на главную ошибку, которую допустил Кремль.