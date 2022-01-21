Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что властей сильно волнует тревога и страх населения, которые могут сильно ударить по экономическим показателям. Власти опасаются, что в условиях тотальной паники украинцы будут все сметать с магазинных полок. При этом еще будут забираться доллары из банкой, а также депозитные счета.

«Офис Президента прекрасно осознает риски. Потому было принято решение обращаться к западным партнерам на всех международных площадках. У Зеленского просят, чтобы США, Европа и другие страны не нагнетали обстановку, поскольку от этого никто не выиграет», — сообщил источник.

Затем он добавил, что сила Украины будет заключаться в стабильной экономической системе, где население сможет полноценно функционировать, добиваясь самореализации внутри страны.

«Ведь если население побежит снимать доллары, сметать все с магазинов, закрывать депозиты и другие счета, то уже даже вторжения не понадобится», — заключил источник из ОП.

Поступало еще и сообщение о том, что тарифы в Украине могут «взлететь» в 10 раз: эксперт предупредил, какая угроза появилась для экономики.