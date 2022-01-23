Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью премьер-министра Баварии Маркуса Зедера изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, политик высказался против введения жестких экономических ограничений в отношении Москвы, заявив, что Кремль не является врагом для Европы. Кроме того, он добавил, что о вступлении Украины в Североатлантический Альянс в ближайшее время не может быть и речи.

В это же время он отметил, что в Европе точно никто не может хотеть войны.

«При этом нужно уважать территориальную целостность, а также независимость украинского государства согласно международному праву», — подчеркнул политик.

Относительно того, что в отношении России не стоит вводить новые санкции, Зедер отметил:

«Уже давно экономические ограничения в отношении Кремля малоэффективны. Еще одной причиной, почему не стоит их вводить, это то, что они вредят и нам самим. К примеру, если Россию от SWIFT отключить, или же закрыть «СП-2», или же прекратить все поставки «голубого топлива» из России… Все это точно коснулось бы и нашего государства».

Касательно Украины в НАТО, политик отметил:

«Не глядя на всю оправданную критику Российской Федерации, в итоге Западу придется ответить на главный вопрос: намерена ли НАТО включать в свой состав Украину? По моему мнению, расширения Альянса на восток с включением в свой состав Украины, еще должно будет продолжать оставаться на повестке дня».

Насколько известно, после своих громких высказываний в адрес Украины, должности в Германии лишился глава ВМС ФРГ.