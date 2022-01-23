Как информирует «НБН» со ссылкой на портал Пентагона DVIDS, в сети были обнародованы фотографии, на которых запечатлен процесс подготовки к отправке на территорию Украины очередной партии вооружения, а также боеприпасов. Согласно имеющимся данным, это все прибыло на украинскую землю в ночь на двадцать второе января.

В сообщении, обнародованном вместе со снимками, говорится:

«Как военнослужащие, так и гражданские лица 436-й эскадрильи воздушной базы раскладывают боеприпасы, вооружение, а также иное оборудование на поддонах. Все это будет отправлено на территорию Украины во время зарубежной военной миссии».

Напоследок отметим, что обнародованные в Сети фотографии датируются двадцать первым января 2022 года.

Вооружение США для Украины. Фото — DVIDS

Немного ранее глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Берлина не поставлять на территорию Украины оружие.