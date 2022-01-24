Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «НБН».

Изначально церковник сказал, что в Украине, действительно, растет накал агрессии, которая еще при этом угрожает всей планете. Он выразил уверенность, что необходимо инициировать политические переговоры на высших уровнях.

«С беспокойством и трепетом я слежу, как растет напряженность. Она грозит нанести удар не только по миру в Украине, но и ставит под большой вопрос безопасность на всем Европейском континенте», — сообщил понтифик.

Затем он призвал людей консолидироваться именно 26 января. Он хочет, чтобы люди по всему миру, и притом не только католики, провели день молитвы о мире в Украине и на всей Земле. Он сказал, что это необходимо сделать, дабы переговоры сосредоточились именно на «человеческом», а не на интересах определенных людей, которые стремятся к агрессии.

«Люди, преследующие собственные цели, не думая о других, — те презирают собственное призвание. Ведь все люди созданы как братья друг другу. Нельзя от этого отходить», — заключил Папа Римский.

До этого же Блинкен обратился ко всему народу России: Госсекретарь сказал, что сегодня угрожает людям.