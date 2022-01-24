Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «НБН».

Отмечается, что стороны решили и дальше продолжать тесное сотрудничество, которое направлено на предотвращение вторжения военной силы из РФ на Украину. Такая договоренность была достигнута в рамках закрытых переговоров обоих политиков. На них очень негативно отредактировала Россия, расценив эти договоренности в качестве угроз в свою сторону.

Тем не менее, Япония и США пришли к выводу, что ответ за новую агрессию (притом в любом виде) будет достаточно жестким. На этом фоне Японии или США представители Российской Федерации пока ничего не ответили.

Временем ранее сообщалось, что власти Украины тайно обратились к Западу: стало известно, о чем попросили Европу функционеры ОП.