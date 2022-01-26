Как информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение Васильева, обнародованное в телеграм-канале «Единая Россия. Официально», руководитель фракции заявил, что действия государств-участников НАТО по состоянию на сегодняшний день уже не просто беспокоят Российскую Федерацию, но вызывают реальную тревогу.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия ожидала от Вашингтона каких-то разумных действий, ждала ответа, но в итоге российская сторона только то и делает, что слышит о новых антироссийских санкциях. Более того, Васильев высказался и по поводу того, что Запад поставляет летальное оружие и своих инструкторов в Украину, что, по его словам, является ни чем другим, как только подготовкой к войне.

В итоге он решил обратиться к главе Кремля Владимиру Путину, заявив:

«На территории ОРДЛО проживают граждане России и наши соотечественники. И мы весьма обеспокоены вопросом защиты их жизни. Поэтому мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Донецкой и Луганской «народным республикам» в виде поставок военной продукции, которая необходима для сдерживания вероятного наступления ВСУ, а также принять все нужные для безопасности граждан меры».

Можно предположить, что такие заявления руководства провластной фракции в России ни к чему хорошему не приведут, и точно не решат конфликт на Востоке Украины. В свою очередь в Госдепе США озвучили, что Путин имеет некий тайный планп по Украине.